Polizei Warendorf / Beckum. Alkoholisiert Verkehrsunfall ...

Beckum. Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet.

Warendorf - Am 14.10.2018 gegen 16:14 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie eine 69-jährige Ahlenerin auf dem Parkplatz am Tuttenbrocksee Teile der Parkplatzeinfriedung mit ihrem Pkw beschädigte und sich von der Unfallstelle entfernte. Er verständigte unverzüglich die Polizei. Im Bereich des Gewerbeparks Grüner Weg blieb sie mit ihrem Fahrzeug, mit einem drucklosen Reifen liegen. Der zuvor genannte Zeuge hatte das geflüchtete Fahrzeug dort wiedererkannt und informierte erneut die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen stellte die Polizei bei der Fahrzeugführerin Alkoholmissbrauch fest und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei bedankt sich bei dem Zeugen für sein engagiertes Verhalten.

