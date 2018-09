Polizei Warendorf / Beckum. Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Beckum. Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Warendorf - Am heutigen Samstag kam es gegen 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Auffahrt zur Autobahn 2 in Beckum. Ein 45-jähriger Mann aus Beckum musste mit seinem PKW in Höhe des Pendlerparkplatztes verkehrsbedingt warten. Dies bemerkte ein nachfolgender PKW Führer zu spät und fuhr auf den stehenden PKW des Beckumers auf. Der 25-jährige Mann, ebenfalls aus Beckum wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf 3500 Euro schätzt.

