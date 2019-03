Polizei Warendorf / Beckum. Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Beckum. Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Warendorf - Am Freitag, 15.03.2019, um 10.55 Uhr, ereignete sich auf der Geißlerstraße in Beckum ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzte. Ein 59-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die Ausfahrt der A 2 aus Richtung Dortmund kommend und bog nach links auf die Geißlerstraße ab. Kurz vor der Unterführung bemerkte er die vor einer Ampel wartenden Pkw zu spät und fuhr auf das letzte Fahrzeug, einem VW, auf. Durch den Zusammenstoß stieß der VW gegen das davor stehende Fahrzeug und dieses wiederrum auf den davor stehenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 48-jährige Fahrerin des VW leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst barg zwei der vier beschädigten Pkw von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 28.000 Euro.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw