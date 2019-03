Polizei Warendorf / Beckum. Brand in Dachgeschosswohnung

Beckum. Brand in Dachgeschosswohnung

Warendorf - Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am Mittwoch, 20.03.2019, gegen 21:35 Uhr, zum Brand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Hermann-Löns-Weg in Neubeckum. Der Brand wurde durch die örtliche Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, Angaben zur genauen Schadenshöhe sind zurzeit nicht möglich.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw