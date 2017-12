Polizei Warendorf / Beckum, Einbruch in Einfamilienhaus

Beckum, Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf - An Heiligabend im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Brückenstraße ein. Im Haus wurde alles durchsucht und es wurde Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Beckum, Tel.: 02521-9110 oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de

