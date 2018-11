Polizei Warendorf / Beckum - Einbruch in Einfamilienhaus

Beckum - Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf - Unbekannte Täter drangen in Beckum auf dem Münsterweg gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. In der Zeit vom 23.11.18, 10:30 Uhr bis zum 24.11.18, gegen 10:20 Uhr wurde der Einbruch verübt. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Beckum unter Telefon 02521-9110 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

