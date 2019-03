Polizei Warendorf / Beckum. Einbruch in Wohnung

Beckum. Einbruch in Wohnung

Warendorf - In Beckum drangen bislang unbekannte Täter am Donnerstag, 28.02.2019, in ein Mehrfamilienhaus an der Oberen Wilhelmstraße ein. Nachdem die Hauseingangstür aufgebrochen wurde versuchten die Täter zunächst, gewaltsam in eine im Erdgeschoss untergebrachte Kindertagespflege einzudringen, was jedoch misslang. Vermutlich die gleichen Personen drangen dann gewaltsam in eine Wohnung im ersten Obergeschoss ein. Aus dieser Wohnung wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Die 88-jährige Wohnungsmieterin war während der Tatausführung, die vermutlich zwischen 15.00 Uhr und 22.00 Uhr lag, anwesend. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Beckum unter der Telefonnummer 02521-9110 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

