Polizei Warendorf / Beckum. Ford Mondeo bei Verkehrsunfall ...

Beckum. Ford Mondeo bei Verkehrsunfall beschädigt, Verursacher flüchtig

Warendorf - Am Donnerstag, den 30.08.2018, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf der Hühlstraße in Beckum in Höhe der Sparkasse geparkten Pkw Ford Mondeo. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 4000 Euro.

Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Beckum, Telefon 02521-9110 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw