Polizei Warendorf / Beckum. Illegales Autorennen führte zu ...

Beckum. Illegales Autorennen führte zu einem Verkehrsunfall.

Warendorf - Am 01.04.2018 um 18.55 Uhr führten die Fahrer eines PKW Opel Corsa und eines PKW Ford Galaxy im Gewerbegebiet "Auf dem Tigge" in Beckum ein nicht genehmigtes Fahrzeugrennen durch. Hierbei verlor der Fahrer des Ford Galaxy beim Durchfahren einer Linkskurve vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen zwei Straßenbäume. Der Beifahrer im PKW wurde augenscheinlich an seiner Stirn verletzt. Beide Insassen des unfallbeschädigten PKW stiegen in den PKW Opel um und verließen die Unfallstelle, ohne die erforderliche Schadenregulierung eingeleitet zu haben. Der PKW Ford wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Die Ermittlungen zur Identität der Fahrzeuginsassen dauern derzeit an. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Beckum, Telefonnummer 02521-9110, oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw