Polizei Warendorf / Beckum. Lauben aufgebrochen

Beckum. Lauben aufgebrochen

Warendorf - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Mittwoch, 14.4.2018, in mehrere Lauben eines Kleingartenvereins an der Oberen Wilhelmstraße in Beckum ein. Der oder die Täter stahlen aus den Gebäuden Werkzeuge, Kühlschränke sowie Gasflaschen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

