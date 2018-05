Polizei Warendorf / Beckum. Lupinenstraße, Einbruch in ...

Beckum. Lupinenstraße, Einbruch in Wohnungen im Seniorenwohnheim

Warendorf - Bislang unbekannte Täter drangen am Freitag, 18.05.2018, zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr, gewaltsam in zwei Wohnungen eines Seniorenzentrums in Beckum-Neubeckum am Lupinenweg ein. Beide Wohnungen wurden durchsucht, es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Im näheren Umfeld der Wohnungen wurde eine Person beobachtet, die möglicherweise in Zusammenhang mit den Einbrüchen steht. Sie wird beschrieben als männlich, etwa 190 Zentimeter groß, schlank, schmales Gesicht. Er trug eine verdunkelte Brille und war mit einer schwarzen Sweat-Jacke und schwarzen Hose bekleidet. Wer kann Angaben zu der Person machen oder hat verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Seniorenzentrums gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Beckum unter der Telefonnummer 02521-9110 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

