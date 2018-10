Polizei Warendorf / Beckum. Motorradfahrerin stürzt bei ...

Beckum. Motorradfahrerin stürzt bei Ausweichmanöver

Warendorf - Eine 53-jährige Kradfahrerin aus Rheda-Wiedenbrück befuhr am Samstag, den 06.10.2018, um 14.15 Uhr, mit ihrem Kraftrad die Straße "Alter Hammweg" in Fahrtrichtung Ortsausgang. An der Kreuzung Weidenweg missachtete die Kradfahrerin die Vorfahrt eines von rechts kommenden dunklen PKW. Beim Versuch einen Zusammenstoß zu vermeiden, stürzte die Kradfahrerin auf die Fahrbahn. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge ist es nicht gekommen. Der vorfahrtberechtigte dunkle PKW entfernte sich in Fahrtrichtung Mühlenweg. Die Kradfahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben oder Hinweise zu dem dunklen PKW geben können, sich bei der Polizeiwache Beckum, Telefon 02521-9110 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

