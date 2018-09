Polizei Warendorf / Beckum-Neubeckum. 35-jähriger Autofahrer ...

Beckum-Neubeckum. 35-jähriger Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf - Schwere Verletzungen erlitt ein 35-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag, 24.09.2018, um 11.40 Uhr, auf der Dyckerhoffstraße in Neubeckum. Er befuhr mit seinem Pkw die Dyckerhoffstraße in Fahrtrichtung Ennigerloh. In einer für ihn zu durchfahrenden scharfen Rechtskurve fuhr er mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus. Der Pkw durchbrach die Leitplanken, prallte gegen mehrere Straßenbäume und kam etwa 15 Meter abseits der Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand. Hierbei verletzte sich der Fahrer schwer. Die Feuerwehr befreite ihn aus seinem Fahrzeug. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle brachte ein Rettungshubschrauber den Verletzten in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst barg den Pkw von der Unfallstelle.

