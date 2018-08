Polizei Warendorf / Beckum-Neubeckum/Drensteinfurt. Gestohlenen ...

Beckum-Neubeckum/Drensteinfurt. Gestohlenen Pkw aufgefunden - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 15.08.2018, 15:17 Uhr

Warendorf - Während der Fahndung nach dem in der Nacht zu Mittwoch, 15.8.2018, in Drensteinfurt gestohlenen Pkw BMW entdeckten Polizisten diesen am Nachmittag auf einem Parkplatz an der Kirchstraße in Neubeckum. Am Steuer saß ein 18-jähriger Ennigerloher und auf dem Beifahrersitz ein 15-jähriger Beckumer. Die Polizei nahm beide Personen, die unter Drogeneinfluss standen vorläufig fest. Der 18-jährige besitzt zudem keinen Führerschein mehr, da dieser nach einem Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss vor einem Monat sichergestellt wurde. Was es mit dem Fahrzeugdiebstahl auf sich hat, müssen die weiteren Ermittlungen sowie Vernehmungen der Tatvedächtigen ergeben.

