Polizei Warendorf / Beckum-Neubeckum. Einbruch in Reihenhaus

Beckum-Neubeckum. Einbruch in Reihenhaus

Warendorf - Am Montag, den 18.02.2019, zwischen 20.00 und 20.50 Uhr, drang ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Reihenhaus an Hauptstraße ein. Während die 84-jährige Bewohnerin vor dem Fernseher saß, durchsuchte der Täter das Obergeschoss nach Wertgegenständen. Letztendlich verließ der Unbekannte das Gebäude ohne Beute.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Beckum, Telefon 02521-9110 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

