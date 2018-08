Polizei Warendorf / Beckum-Neubeckum. Gartenzaun erheblich ...

Beckum-Neubeckum. Gartenzaun erheblich beschädigt

Warendorf - Am Donnerstag, 16.8.2018, zwischen 9.30 Uhr und 10.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Gartenzaun am Katharinenweg in Neubeckum erheblich. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Beckum, 02521/911-0 oder senden ein E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

