Polizei Warendorf / Beckum-Neubeckum. Opel Corsa beschädigt

Beckum-Neubeckum. Opel Corsa beschädigt

Warendorf - Zwischen Montag, 4.3.2019, 23.30 Uhr und Dienstag, 5.3.2019, 13.30 Uhr fuhr ein flüchtiger Fahrzeugführer auf der Franz-Liszt-Straße in Neubeckum gegen einen Pkw. Der graue Opel Corsa stand in Höhe der Hausnummer 15 und wurde an der hinteren linken Seite beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

