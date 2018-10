Polizei Warendorf / Beckum-Neubeckum. Verursacher mit schwarzem ...

Beckum-Neubeckum. Verursacher mit schwarzem Auto flüchtig

Warendorf - Flüchtig ist der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, 18.10.2018, gegen 7.45 Uhr, an der Spiekerstraße in Neubeckum ereignete. Der Unbekannte fuhr mit seinem schwarzen Auto die Spiekerstraße in Richtung Freibad. In Höhe der Hausnummer 96 stieß der Flüchtige mit seinem Fahrzeug gegen die linke Seite eines geparkten grünen Audi A 4. Dabei beschädigte er diesen erheblich. Dennoch kümmerte er sich nicht um den Verkehrsunfall und fuhr weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw