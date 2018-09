Polizei Warendorf / Beckum. Pedelec-Fahrer angefahren und ...

Beckum. Pedelec-Fahrer angefahren und geflüchtet.

Warendorf - Am 01.09.2018 gegen 03:15 Uhr befuhr ein 32-jähriger Ennigerloher mit seinem Pedelec die Vorhelmer Straße in Richtung Roland. In Höhe der Zufahrt zu Haus-Nr. 400-406 kam von rechts ein unbeleuchteter Pkw. Dieser stieß gegen das Fahrrad des UB 02, sodass der Radfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Pkw flüchtete in Richtung Roland, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen dunklen Dreitürer gehandelt haben. Der 32-Jährige wurde mit dem RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Ahlen unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

