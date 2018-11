Polizei Warendorf / Beckum. Pkw-Führerin bei Alleinunfall verletzt

Beckum. Pkw-Führerin bei Alleinunfall verletzt

Warendorf - Am Freitag, 30.11.2018, um 12.10 Uhr, befuhr eine 41jährige Wadersloherin, aus Wadersloh kommend, mit ihrem Pkw den Lippweg in Richtung Beckum. Circa einen Kilometer vor dem Ortseingang verlor sie in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei geriet der Pkw ins Schleudern und kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Pkw-Führerin verletzt, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw