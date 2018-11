Polizei Warendorf / Beckum - Radfahrer bei Verkehrsunfall ...

Beckum - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf - Am 14.11.18, gegen 15:56 Uhr kam es in Beckum zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer. Ein 34-jähriger aus Soest fährt mit seinem Kleintransporter vom Konrad- Adenauer-Ring kommend in den Kreisverkehr Mühlenweg/Paterweg. Auf Höhe der Ausfahrt Mühlenweg beabsichtigt er rechts abzubiegen. Er übersieht dabei einen 85-jährigen Radfahrer aus Beckum. Dieser wird vom VW des Soesters erfasst und stürzt. Dabei verletzt er sich an der linken Schulter und am Kopf. Der Senior aus Beckum wird vorsorglich durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Beckum gebracht.

