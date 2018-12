Polizei Warendorf / Beckum. Unfallverursacher gesucht

Beckum. Unfallverursacher gesucht

Warendorf - Am Samstag, 01.12.2018, kam es zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Sternstraße in Beckum. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen den hinteren rechten Kotflügel eines silbernen Kia und flüchtete trotz des Schadens. Hinweise nimmt die Polizeiwache Beckum unter der Telefonnummer 02521-9110 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

