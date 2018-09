Polizei Warendorf / Beckum-Vellern. Zeugen nach Unfallflucht ...

Beckum-Vellern. Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Warendorf - Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntag, 09.09.2018, um 12.40 Uhr, auf der Straße Westhöfe in Beckum-Vellern ereignete, sucht die Polizei Beckum Zeugen. Eine 82-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Westhöfe in Vellern in Fahrtrichtung Unterführung. Hier kam ihm eine Frau mit Kinderwagen entgegen, die von einem nachfolgenden Pkw überholt wurde. Um dem Pkw auszuweichen, fuhr der Senior nach rechts auf die unbefestigte Bankette aus. Nachdem der Pkw vorbeigefahren war, wollte der Senior wieder auf die Fahrbahn fahren. Hierbei stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Personen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug, aber auch die Fußgängerin mit dem Kinderagen, werden gebeten, sich bei der Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

