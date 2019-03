Polizei Warendorf / Beckum. Verkehrsunfall mit Verletzten

Beckum. Verkehrsunfall mit Verletzten

Warendorf - Am Mittwoch, 20.03.2019, gegen 16.05 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Beckumer mit seinem PKW VW die Graf-Galen-Straße in Neubeckum in Richtung Ostenfelder Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte er gegen einen auf der Graf-Galen-Straße geparkten PKW Dacia. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia mitgeschliffen, der VW des 78-Jährigen kippte auf die linke Fahrzeugseite. Der 78-Jährige verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst barg die beschädigten PKW von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 35.000 Euro.

