Polizei Warendorf / Beckum. Verkehrsunfall mit Verletzten

Beckum. Verkehrsunfall mit Verletzten

Warendorf - In Beckum befuhr am Donnerstag, 21.03.2019, 18.50 Uhr, ein 47-jähriger Radfahrer aus Beckum den Radweg an der Lippborger Straße in Richtung Innenstadt. Vor ihm ging ein 45-jähriger Beckumer auf dem an den Radweg grenzenden Gehweg in gleicher Richtung. Um auf den Parkstreifen der Lippborger Straße zu gelangen, musste der Fußgänger den Radweg queren. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Radfahrer einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger vermeiden. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Der Radfahrer begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 1.000 Euro.

