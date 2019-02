Polizei Warendorf / Beckum. Verkehrsunfall mit zwei leicht ...

Beckum. Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Warendorf - Ein 20-jähriger Beckumer fuhr am Donnerstag, 14.02.1019, gegen 18.18 Uhr, in Beckum mit seinem Opel hinter einem 50-jährigen Volvo Fahrer aus Beckum auf der Rechtsabbiegespur der Neubeckumer Straße in Richtung Einkaufszentrum Grevenbrede her. Verkehrsbedingt musste der 50-Jährige am Ende der Rechtsabbiegespur bis zum Stillstand abbremsen. Der 20-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Volvo auf. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 50-jährige Fahrer sowie seine 48-Jährige Beifahrerin leicht, Rettungskräfte kümmerten sich um ihre Erstversorgung. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

