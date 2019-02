Polizei Warendorf / Beckum. Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Beckum. Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Warendorf - Am Freitag, 15.02.2019, gegen 17.18 Uhr, befuhr eine 65-jährige Oelderin mit ihrem Hyundai in Beckum die Oelder Straße in Richtung Vellern. Eine 78-jährige Beckumerin fuhr mit ihrem Mazda in gleicher Richtung hinter ihr her. Verkehrsbedingt bremste die Oelderin in Höhe der Zufahrt Westhöfe ihren PKW ab. Dies bemerkte die Beckumerin zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt, Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 10.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Oelder Straße für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw