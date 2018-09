Polizei Warendorf / Beckum. Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Beckum. Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Warendorf - Am 09.09.2018 zwischen 09:15 und 11:30 Uhr hatte eine 54-jährige Beckumerin ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Seniorenheims in der Annastraße abgestellt. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde ihr Pkw im Bereich der linken hinteren Seite nicht unerheblich beschädigt. Der oder die Unbekannte entfernte sich vermutlich mit einem schwarzen Seat von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Beckum unter Telefon 02521-9110 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

