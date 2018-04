Polizei Warendorf / Beckum. Zwei Tatverdächtige vorgeführt - ...

Beckum. Zwei Tatverdächtige vorgeführt - für beide Untersuchungshaft angeordnet -Ergänzung zur Pressemitteilung vom 27.04.2018, 20:34 Uhr

Warendorf - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Warendorf. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster wurden zwei, der drei gestern in Castrop-Rauxel festgenommenen Tatverdächtigen, die im Verdacht stehen, zuvor in Beckum gemeinschaftlich einen Ladendiebstahl begangen zu haben, einer Richterin am Amtsgericht Beckum vorgeführt. Das Trio war von Zeugen beobachtet worden, wie es umfangreiche Waren entwendet hatte und in den Kofferraum ihres Pkw lud. Bei den Vorgeführten handelt es sich um ein Ehepaar aus Gelsenkirchen, der Ehemann 30 Jahre alt und die Ehefrau 27 Jahre alt. Gegen beide wurde antragsgemäß durch die Richterin die Untersuchungshaft wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls angeordnet.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw