Polizei Warendorf / Beelen. Dachstuhlbrand verursacht hohen ...

Beelen. Dachstuhlbrand verursacht hohen Sachschaden

Warendorf - Ein Feuer auf einem Bauernhof an der Clarholzer Straße hielt am Donnerstag, den 25.10.2018, ab 16.25 Uhr, Feuerwehr und Polizei in Atem. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Dachstuhl des Wohnhauses in Brand geraten. Alle Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nebengebäude verhindern.

Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar. Nach Schätzungen der Polizei beträgt der Sachschaden mindestens 500.000 Euro. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren zeitweise mit bis zu 170 Einsatzkräften vor Ort.

