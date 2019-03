Polizei Warendorf / Beelen - Kollision zwischen PKW und ...

Beelen - Kollision zwischen PKW und Traktor, 2 Personen schwer verletzt

Warendorf - Am 23.03.19, gegen 16.10 Uhr kam es in Beelen auf der Warendorfer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Bielefelderin befuhr mit ihrem Skoda die Warendorfer Straße aus Richtung Warendorf kommend in Richtung Beelen. Ungefähr 300 m hinter dem Abzweig Westring geriet die Bielefelderin aus ungeklärten Gründen auf den Gegenfahrstreifen. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Traktor, der in Richtung Warendorf fuhr. Durch die Kollision mit dem Traktor wurde die 61-jährige schwer verletzt und in ihrem PKW eingeklemmt. Durch Kräfte der Feuerwehr konnte sie aus dem Skoda befreit werden. Sie wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-jährige Traktorfahrer wurde durch den Unfall ebenfalls schwer verletzt. Der Warendorfer wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für fast 2 Stunden, die Dauer der Unfallaufnahme, wurde die Unfallstelle komplett gesperrt.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

