Polizei Warendorf / Beelen. Rettungshubschrauber nach ...

Beelen. Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall im Einsatz

Warendorf - Am 13. Juni 2018 ereignete sich gegen 17.45 Uhr auf der Letter Straße in Beelen ein Verkehrsunfall, in Folge dessen drei Personen verletzt wurden. Eine 30-jährige Frau aus Herzebrock-Clarholz beabsichtigte mit ihrem PKW, von der Letter Straße kommend die Kreisstraße 7 zu überqueren. Dabei übersieht sie den von rechts kommenden PKW einer 32-jährige Beelenerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß schleuderte das Fahrzeug der 32-Jährigen gegen das Mofa eines 56-jährigen Mannes aus Oelde. Dieser wartete mit seinem Zweirad verkehrsbedingt ebenfalls im Kreuzungsbereich.

Die 30-Jährige Frau wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt, mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf ca. 20.000 Euro.

