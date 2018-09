Polizei Warendorf / Beelen. Unbekannter nach Ladendiebstahl ...

Beelen. Unbekannter nach Ladendiebstahl geflüchtet

Warendorf - Flüchten konnte ein unbekannter Mann nach einem Ladendiebstahl am Dienstag, 18.09.2018, um 19.16 Uhr, in einem Verbrauchermarkt auf der Westkirchener Straße in Beelen. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann bei dem Diebstahl und sprach den Unbekannten noch in dem Markt an. Als der Detektiv seinen Ausweis vorzeigte, schlug der Dieb den Ausweis aus der Hand des Zeugen und nutzte die Gelegenheit zur Flucht. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß in Richtung Clarholz. Der Dieb war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und hatte dunkle, kurze Haare. Er war mit einem dunklen Oberteil, einer bis zu den Knien hochgekrempelten blauen Arbeitshose und hellen Turnschuhen bekleidet. Der Dieb führte einen schwarzen Rucksack mit der weißen Aufschrift "Adidas" mit. Wer kennt den Flüchtigen? Wer kann Angaben zu der gesuchten Person machen? Hinweise werden an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de erbeten.

