Polizei Warendorf / Beelen. Verkehrsunfall mit einer leicht ...

Beelen. Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Warendorf - Ein 82-jähriger Beelener beabsichtigte am Donnerstag, 14.02.2019, gegen 17.13 Uhr, mit seinem Citroen in Beelen vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Westkirchener Straße einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 19-jährigen Beeleners, der die Westkirchener Straße in Richtung Warendorfer Straße (B64) befuhr. Durch den Aufprall wurde der 19-Jährige leicht verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt etwa 7.500 Euro.

