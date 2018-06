Polizei Warendorf / Drensteinfurt. Geld aus Kaffeekasse gestohlen

Drensteinfurt. Geld aus Kaffeekasse gestohlen

Warendorf - Unbekannte Personen brachen zwischen Sonntagmittag und Montag, 11.6.2018, 6.00 Uhr, in eine Firma an der Gildestraße in Drensteinfurt ein. Der oder die Täter gelangten in die Werkhalle sowie Nebenräume und stahlen Geld aus der Kaffeekasse. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

