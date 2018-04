Polizei Warendorf / Drensteinfurt OT Rinkerode. Raub eines ...

Drensteinfurt OT Rinkerode. Raub eines Portemonnaies.

Warendorf - Am 20.04.2018, um 11.15 Uhr parkte eine 74jährige ihren Pkw vor einer Arztpraxis auf der Eickenbecker Straße in Rinkerode. Dann stieg sie aus und verließ den Pkw. Ihr 76jähriger Ehemann verblieb auf dem Beifahrersitz im Pkw. Eine unbekannte Person riss plötzlich die Beifahrertür auf und beugte sich in das Fahrzeug. Die Person riss dem Ehemann ein Portemonnaie aus der Hand welches er in Händen hielt. Dieser versuchte das Portemonnaie festzuhalten. Die unbekannte Person stieß daraufhin mit der linken Hand gegen den Brustkorb des Geschädigten. Dieser nahm sich danach das Portemonnaie und verließ das Fahrzeug. Die Person sprach während der Tat mit dem Geschädigten in einer ausländischen Sprache, die der Geschädigte nicht zuordnen konnte. Die Person konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 175cm, schlanke Figur, dunklerer Hautteint, dunkle kurze Haare, bekleidet mit einem schwarzweiß kariertes Hemd. Im Portemonnaie befanden sich der Ausweisdokumente sowie Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefonnummer 02382-9650, oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

