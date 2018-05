Polizei Warendorf / Drensteinfurt - Rollerfahrerin nach Unfall ...

Drensteinfurt - Rollerfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Warendorf - Am 30.05.18, gegen 18:18 Uhr kam es in Drensteinfurt auf der Josefstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem PKW. Eine Ahlenerin fuhr mit ihrem Smart in Drensteinfurt die Josefstraße in Richtung Schützenstraße. In Höhe der Einmündung zur Straße Kohues musste die 52-jährige aufgrund von Gegenverkehr hinter einem geparkten PKW halten. Eine 21-jährige Münsteranerin fuhr mit ihrem Roller in die gleiche Richtung. Sie bemerkte die haltende Ahlenerin mit ihrem PKW zu spät und wich nach links aus. Dabei kollidierte sie mit dem Heck des Smart und stürzte. Durch den Unfall verletzte sich die Münsteranerin leicht und wurde in ein Krankenhaus nach Hiltrup gebracht.

