Polizei Warendorf / Drensteinfurt. Unfallflüchtiger beschädigt ...

Drensteinfurt. Unfallflüchtiger beschädigt private Sandsteinmauer

Warendorf - Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch, den 24.10.2018, zwischen 11.00 und 13.30 Uhr, eine private Sandsteinmauer an der Straße Am Erlbach. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des circa 2000 Euro hohen Sachschadens eingeleitet zu haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382-9650 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

