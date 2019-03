Polizei Warendorf / Drensteinfurt. Unter Drogeneinfluss mit ...

Drensteinfurt. Unter Drogeneinfluss mit nicht zugelassenen Pkw gefahren

Warendorf - Am Dienstag, 19.03.2019, um 00.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Ahlen in Drensteinfurt einen 27-jährigen Autofahrer aus Marl. Dieser befuhr zuvor mit seinem Pkw Volvo die B 58 in Fahrtrichtung Ascheberg. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw Volvo nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. An dem Pkw hatte der 27-Jährige gestohlene Kennzeichen angebracht. Auch war der 27-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, brachten ihn die Einsatzkräfte zur Polizeiwache Ahlen und ordneten eine Blutentnahme an. Die Einsatzkräfte stellten den Pkw und die Kennzeichen sicher.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw