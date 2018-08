Polizei Warendorf / Drensteinfurt. Verkehrsunfall mit zwei ...

Drensteinfurt. Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen.

Warendorf - Am 19.08.2018 gegen 19:10 Uhr, befuhr Ein 46-Jähriger aus Werne mit seinem Pkw die K 21 aus Richtung Mersch kommend in Richtung Drensteinfurt. Mit im Fahrzeug befand sich eine 46-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Werne. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und dort im Straßengraben zum Stillstand. Beide Personen verletzten sich dadurch schwer. Der Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Fachkliniken gebracht. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde der Pkw beschlagnahmt.

