Polizei Warendorf / Drensteinfurt-Walstedde - Verkehrsunfall ...

Drensteinfurt-Walstedde - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Warendorf - Am 28.08.2018, gegen 13:25 Uhr kam es in Drensteinfurt-Walstedde auf der Bundesstraße 63 (B 63) zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Eine 48-jährige aus Haltern am See fuhr mit ihrem VW auf der B 63 in Richtung Hamm. Ungefähr 100 Meter vor der Einmündung zur Landstraße 671 kam die 48-jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Die schwer Verletzte wurde in ein Krankenhaus nach Ahlen gebracht. Da die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw