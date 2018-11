Polizei Warendorf / Einbruchserie in Oelde

Einbruchserie in Oelde

Warendorf - In einem süd-westlichen Wohngebiet von Oelde kam es am 24.11.18 in den frühen Abendstunden zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen. Durch unbekannte Täter wurden zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr Einfamilienhäuser auf der Lortzingstraße, der Wagnerstraße, der Brucknerstraße und der Astrid-Lindgren-Straße angegangen. Der oder die Täter drangen jeweils gewaltsam in die Häuser ein und durchsuchten diverse Räume. Es wurden Bargeld und zum Teil Schmuck entwendet. Bei dem Einbruch auf der Wagnerstraße kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Zusammentreffen zwischen einer 66-jährigen Bewohnerin und einem Täter. Durch Klopfgeräusche aufmerksam geworden, begab sich die Oelderin zu ihrer Küche. Dort traf sie auf den soeben durch die Terrassentür eingedrungenen Tatverdächtigen, der daraufhin in Richtung Westring flüchtete. Die 66-jährige beschrieb den Tatverdächtigen als 175 cm groß, normale Figur, in schwarz gekleidet. Die Polizei in Oelde bittet um ihre Mithilfe? Wer hat im Wohngebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann die Person(en) beschreiben oder Kennzeichen von verdächtigen Fahrzeugen nennen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Oelde unter Telefon 02522-9150 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

