Polizei Warendorf / Ennigerloh. Alleinunfall eine Person verletzt.

Ennigerloh. Alleinunfall eine Person verletzt.

Warendorf - Am 01.12.2018 gegen 07:50 Uhr befuhr ein 25-jähirger Lippstädter mit seinem Pkw die L 792 aus Oelde kommend in Richtung Ennigerloh. Etwa eineinhalb Kilometer vor dem Ortseingang Ennigerloh kam er aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Der Pkw kam auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der 25-Jährige konnte sich selbständig aus dem Pkw befreien und die Polizei informieren. Zur medizinischen Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bergungsarbeiten wurde die L 792 ca. 10 Minuten voll gesperrt.

