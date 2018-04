Polizei Warendorf / Ennigerloh: Angetrunkener Radfahrer fährt ...

Ennigerloh: Angetrunkener Radfahrer fährt gegen geparkten PKW

Warendorf - Ein 61-jähriger Mann aus Ennigerloh befuhr mit seinem Fahrrad die Neubeckumer Straße in Ennigerloh. Aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und kam nach links von seiner Fahrlinie ab. Hierbei touchierte er mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte diesen. Der 61-jährige verletzte sich leicht an der linken Hand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 1000,00 EUR geschätzt.

