Polizei Warendorf / Ennigerloh - ausgehobener Gullideckel ...

Ennigerloh - ausgehobener Gullideckel verursacht Unfall

Warendorf - POLWAF; 28.04.18

Am 28.04.18, gegen 04:35 Uhr kam es in Ennigerloh auf der Schleebergstraße zu einem Verkehrsunfall. Unbekannte Täter hatten dort einen Gullideckel ausgehoben. Ein 51-jähriger PKW-Fahrer aus Ennigerloh sah dies nicht und fuhr mit seinem BMW in die entstandene Öffnung. Durch die Kollision wurde der PKW beschädigt und verlor Öl. Die Polizei leitet nun ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt ein wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wer hat verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet, die den Gullideckel ausgehoben haben könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Oelde unter Telefon 02522-9150 oder per Mail an pststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

