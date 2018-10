Polizei Warendorf / Ennigerloh, Blumenstraße, Hecke gerät in Brand

Ennigerloh, Blumenstraße, Hecke gerät in Brand

Warendorf - Am Sonntag, 30.09.2018, gegen 20.15 Uhr, kam es in Ennigerloh, Ortsteil Westkirchen, an der Blumenstraße aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache zum Brand einer Hecke. Durch das um sich greifende Feuer wurden eine Gartenhütte, ein Gartenzaun sowie zwei Fahrzeuge beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Ennigerloh gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt, Personen kamen nicht zu Schaden.

