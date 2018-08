Polizei Warendorf / Ennigerloh. Brand durch Küchengerät ...

Ennigerloh. Brand durch Küchengerät verursacht - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 29.08.2018, 16:14 Uhr

Warendorf - Der am Mittwoch, 29.8.2018, gegen 12.45 Uhr, ausgebrochene Brand in einer Küche eines Einfamilienhauses in der Luisenstraße in Ennigerloh dürfte durch einen technischen Defekt in einem Küchengerät verursacht worden sein. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung schließen die Brandermittler der Polizei nach den Ermittlungen am heutigen Tag aus. Der Sachschaden dürfte mindestens 50.000 Euro betragen.

