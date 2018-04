Polizei Warendorf / Ennigerloh. Einkaufswagen sollte aus ...

Ennigerloh. Einkaufswagen sollte aus Geschäft geschleust werden

Warendorf - Drei Personen versuchten am Freitag, 13.4.2018, gegen 14.25 Uhr, einen gefüllten Einkaufswagen durch den Eingangsbereich eines Discounters an der Neubeckumer Straße in Ennigerloh zu schleusen. Aufmerksame Zeugen beobachteten die Tat und konnten einen 41-jährigen Tatverdächtigen festhalten. Seinen beiden Mittätern gelang die Flucht. Die Polizei übernahm den 41-Jährigen und behandelte ihn erkennungsdienstlich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Gelsenkirchener.

Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Duo dauern an. Bei der Bearbeitung des versuchten Diebstahls stellte sich heraus, dass die Tatverdächtigen scheinbar zuvor in einem anderen Discounter in Neubeckum die gleiche Tat begehen wollten. Hier wurden sie offensichtlich ebenfalls von einer aufmerksamen Zeugin gestört.

