Polizei Warendorf / Ennigerloh-Enniger. Alleinunfall mit zwei ...

Ennigerloh-Enniger. Alleinunfall mit zwei Leichtverletzten

Warendorf - Ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ereignete sich am Mittwoch, den 10.10.2018, gegen 13.25 Uhr, in Enniger. Ein 20-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem Pkw die Ahlener Straße aus Richtung Tönnishäuschen kommend in Richtung Freckenhorst. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Fahrer kurz hinter dem Abzweig zur Kreisstraße 6 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Warendorfer und seine 27-jährige Beifahrerin verletzten sich bei der Kollision leicht. Krankenwagen brachten sie in nahegelegene Krankenhäuser. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5000 Euro.

