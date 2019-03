Polizei Warendorf / Ennigerloh-Enniger. Kradfahrer bei ...

Ennigerloh-Enniger. Kradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Warendorf - Am Donnerstag, 21.03.2019, um 16.35 Uhr, wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 6 in Enniger verletzt. Der 23-jähriger Everswinkler befuhr mit seinem Krad die Kreisstraße 6 von Enniger aus kommend in Richtung Holtrup. In einer Linkskurve wurde der Kradfahrer nach rechts aus der Kurve getragen und geriet auf den Randstreifen. Hier verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Bei dem Sturz wurde der Kradfahrer verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw